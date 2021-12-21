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Spor

Hatayspor, Konyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde evinde Konyaspor ile karşılaşacak olan Hatayspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA21 Aralık 2021 Salı 20:08 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 20:08
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın evinde İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Yeni Hatay Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas, taktik ve dar alan çalıştı.

Basına kapalı gerçekleşen idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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