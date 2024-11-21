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Spor

Hatayspor, Konyaspor mesaisine devam etti

Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Hatayspor maçın hazırlıklarını sürdürdü.

DHA21 Kasım 2024 Perşembe 12:05 - Güncelleme:
Hatayspor, Konyaspor mesaisine devam etti
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Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, 24 Kasım Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Erdemli Atış Poligonu'nda Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde milli takıma giden oyunculardan yoksun şekilde süren antrenmanda pas çalışması gerçekleştirildi. Topla birlikte hareket ve hızlı çalışma yapıldı. Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek. Bordo-beyazlıların Konyaspor ile 24 Kasım günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka 16.00'da başlayacak.

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