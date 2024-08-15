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Spor

Hatayspor ligi üst sıralarda tamamlamaya odaklandı

Atakaş Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, eksik mevkiler için transfer çalışmalarını sürdürdüklerini, sezonu ilk 10 takım arasında tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

AA15 Ağustos 2024 Perşembe 12:45 - Güncelleme:
Hatayspor ligi üst sıralarda tamamlamaya odaklandı
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından maçlarını Mersin'de oynamaya başlayan Trendyol Süper Lig ekibi Hatayspor, geçen sezon yaşadığı ligden düşme korkusunu bu sezon yaşamamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sezonunun ilk maçında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen, bu hafta ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak Hatayspor, rakibini yenip ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

"İLK MAÇIMIZDA CİDDİ MÜCADELE VERDİK"

Kulüp Başkanı Levent Mıstıkoğlu, oyuncuların Galatasaray'a karşı iyi performans sergilediğini söyledi.

Takım ruhunu yakaladıklarını dile getiren Mıstıkoğlu, "Teknik heyet, futbolcular ve personelimiz bu ruh içerisinde hareket ediyor ve ellerinden gelenin fazlasını ortaya koymaya çalışıyor. Şu an iyi durumda olan takımımız daha da oturacak. İlk maçımızda ciddi mücadele verdik." dedi.

Mıstıkoğlu, Kasımpaşa karşılaşmasından iyi sonuçla ayrılacaklarına inandığını belirtti.

"HAYALİ RAKAMLARDA TRANSFER YAPMAYACAĞIZ"

Takımdaki eksiklerin farkında olduklarını ifade eden Mıstıkoğlu, transfer çalışmalarına ilişkin şunları anlattı:

"Takımımızda 2-3 mevki için transfer ihtiyacımız var. Teknik heyet ve sportif direktörümüz bu konuda çalışmalarını yürütüyor. Onların istek ve talepleri doğrultusunda biz de transfer işlemlerini tamamlayacağız. Ayağını yorganına göre uzatan bir yönetimiz. Hayali rakamlarla transferler yapmayacağız. Takımın maddi gücü oranında, takıma yararlı transferleri yapmaya çalışacağız."

Mıstıkoğlu, Hatayspor'un daha iyi yerlere gelebilmesi için planlı ve disiplinli hareket ettiklerini vurguladı.

Bu sezon başarılı işlere imza atacaklarına inandıklarını kaydeden Mıstıkoğlu, "Hatayspor'umuzun hedefi ilk 10'da kalmak hatta Avrupa kupalarına gitmek. İnşallah bunu da başaracağımıza inanıyoruz. Futbolda yenmek de var yenilmek de. Hedeflerimizi tutturmak için gayret edeceğiz." şeklinde sözlerini tamamladı.

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