Star.com.tr 31 Ekim 2021 Pazar 07:43 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 07:43

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma sonrası Rachid Ghezzal siyah beyazlıların sevgilisi olsa da takımda kanat krizi yaşanıyor. Gökhan Töre'nin bir türlü form tutamaması sonrası Beşiktaş kanat bölgesi için harekete geçti. Siyah beyazlılar Boca Juniors forması giyen Cristian Pavon'u kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşındaki oyuncu bire birde oyuncu eksiltmesi ve gole etkisiyle dikkat çekiyor.

YENİ RICARDO QURESMA...

Arjantin'de Talleres'te futbola başlayan Cristian Pavon, Ricardo Quaresma'ya benzerliğiyle de dikkat çekiyor. Top sürüşü ve adam eksiltmesiyle benzerlik taşıyan Pavon'un asist ve gol özelliği de Quaresma gibi... Pavon'un kariyerinde MLS performansı da yer alıyor. 2019 yılında Boca Juniors'tan LA Galaxy'ye transfer olmuştu.

CRISTIAN PAVON KİMDİR?

2014'te Tallares'ten Boca Juniors'a transfer olan Arjantinli yıldız, 2019'da flaş bir transfer olarak Los Angeles Galaxy'e kiralanmış fakat 2021 yılının başında yeniden Boca Juniors'a dönmüştü. 25 yaşındaki Pavon, bugüne kadar Arjantin Milli Takımı'nın formasını da 11 kez giydi.

Hem sağ hem de sol kanatta forma giyebilen Pavon daha önce Avrupa'da hiç oynamadı.