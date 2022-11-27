Hatayspor orta saha ve defansa transfer yapacak

Spor Toto Süper Lig'de Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde 14 puanla 14. sırada bulunan Hatayspor, Dünya Kupası dolayısı ile verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Osman Çalgın Tesisleri'nde 10 gün idman yapacak olan bordo-beyazlı ekip, daha sonra Antalya'da 10 günlük kamp programı uygulayacak. Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş son 7 haftayı başarılı bir şekilde geçirdiklerini belirterek, devre arasında transfer sinyali de verdi. Başkan Savaş, teknik direktör Volkan Demirel ile görüşeceklerini ve orta sahaya ve savunmaya takviye yapacaklarını söyledi. Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş devre arasında daha verimli bir Hatayspor oluşturacaklarını belirterek, "Hatayspor, verilen arayı çok iyi değerlendirecek. Önce burada 10 gün çalışacaklar, daha sonra Antalya'da 10 günlük kampa gidecekler. Hocamız ekibi ile birlikte çalışıyor. Devre arasında daha verimli bir Hatayspor oluşturmaya çalışacağız. Gidişatımızda belki ilk 6 haftamız kötüydü ama biz ilk 6 haftanın her maçında Hatayspor'un ligde kalacağını, ilk 10 içerisinde kalacağını söylemiştik. İlk 6 haftadan sonraki 7 haftaya baktığımızda 7 maçın 4'ünü almışız, birinde berabere kalmışız. Son 7 maçı kıyasladığınızda Fenerbahçe'den sonra ikinci takımız, gerçekten başarılı bir tablo var. Bizim Volkan hoca 'ben gelince başkanımız arkasına yaslansın, maçı seyretsin' demişti. Bende ona takılıyorum 'daha arkama yaslanarak maç izlettirmedin bana' diyorum. O da 'mili maç arasından sonra seyrettireceğim' dedi. İnşallah takımımızı o hale gelince, biz ilk 10'da bitirmek hedefledik" şeklinde konuştu.

"HİÇBİR TAKIM KENDİ YAĞINDA KAVRULAMIYOR"

Onursal Başkan Savaş, teknik direktör Volkan Demirel'in defans ve orta saha transferleri istediğini, görüştükleri bazı futbolcuların olduğunu ancak kesinleşince açıklayacaklarını belirtti. Savaş, takımların gelir seviyesinin düştüğünü, tesis yapımı konusunda bir yardım kampanyası başlatılabileceğini belirterek, "Tesis konusu var, biz tesisin yerini kiraladık. Oraya yapmak istiyoruz ama takımların giderek gelir seviyesi azaldı, giderleri yükseldi. Şu anda hiçbir takım kendi yağında kavrulamıyor. Üç büyükler, Anadolu takımları herkes çok borçlu, herkes bu borçlardan kurtulmak için ne yapabiliriz diye düşünüyor. Biz belki çok borçlu değiliz ama bizim de ayakta durmak için hem yönetimdeki arkadaşların katkısına hem de Hatay'daki işadamlarının desteğine ihtiyacımız var. Bir televizyon programında sordular 'tesisleri nasıl yapacağız?' diye. Dedim ki 'bir maç mağlup olunca herkes hesabını soruyor. Biz de yapacağız dedik ama Türkiye'nin ekonomik şartları, takımların gelir seviyesinde ki düşüş bizim imkanlarımızı zorlaştırdı. Gelin bir şaboş yapalım' dedim, şaboş demek evlenen insanlara ekonomik katkı demek. Destek anlamı taşıyor. Bu takıma destek versinler. Hatay'da herkes biner lira verse müthiş bir para olur. Bizde orayı başlamış bitirmiş oluruz. Hatay'ı bir spor şehri yaptık. Bu şehre spor ve şehrin ekonomisi adına herkesin katkı yapmasını bekliyoruz. Her istediğinizi her zaman yapma şansınız olmuyor. Çevresel ve ekonomik faktörler ön plana çıkıyor. İnşallah bu kampanyayı başlatırız ve işe yarar. Dolu dolu bir kampanya ile Hatayspor'un bugünü ve geleceğini aynı zamanda gençlerin yuvası yapar kurtarırız" ifadelerini kullandı.