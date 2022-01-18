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Spor

Hatayspor, Selimcan Temel'i renklerine bağladı

TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'un başkanı Kani Ademoğlu, futbolcuları Selimcan Temel'in transferi için Süper Lig takımlarından Hatayspor ile anlaştıklarını açıkladı.

DHA18 Ocak 2022 Salı 18:47 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 18:47
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren İnegölspor'un başkanı Kani Ademoğlu, futbolcuları Selimcan Temel'in transferi için Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor ile anlaştıklarını açıkladı. Selimcan Temel'in 500 bin lira karşılığında Atakaş Hatayspor'a gideceği öğrenildi.

Ademoğlu, yaptığı açıklamada, "Hatayspor geçtiğimiz yıldan beri takip ettiği oyuncumuz Selimcan Temel'in transferi için kulübümüzle iletişime geçti. Yaptığımız görüşme neticesinde Selimcan kardeşimizin Hatayspor'a transferi gerçekleşti. Selimcan'ın bir dahaki transferinden kulübümüz %10 pay alacak. Selimcan Temel'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, Süper Lig'de başarılar diliyoruz. Yolu açık olsun. İnegöl'ü ve İnegölspor'u en iyi şekilde temsil edeceğinden şüphemiz yok." ifadelerine yer verdi.

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