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Spor

Hatayspor-Sivasspor maçının hakemi Ümit Öztürk

Süper Lig'in 26. haftasında karşılaşacak olan Hatayspor-Sivasspor maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek.

IHA15 Şubat 2024 Perşembe 15:22 - Güncelleme:
Hatayspor-Sivasspor maçının hakemi Ümit Öztürk
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor ile Sivasspor arasında cumartesi günü oynanacak maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü Mersin Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak olan Hatayspor - Sivasspor müsabakasının hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi intenet sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Burak Olcar olacak.

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