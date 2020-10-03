Hatayspor tam kadro

AA 03 Ekim 2020 Cumartesi 09:37 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 09:37

Süper Lig'in 4. haftasında Atakaş Hatayspor, yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligin ilk 3 maçında 2 galibiyet ve bir beraberlik iki takımın da 7'şer puanı bulunuyor.

Sakat futbolcunun bulunmadığı bordo-beyazlı takımda, kart cezası biten Ribeiro ve Sackey'nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Bugün hava yoluyla Alanya'ya gidecek Atakaş Hatayspor, burada yapacağı son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.