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Spor

Hatayspor - Trabzonspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Hatayspor - Trabzonspor maçının canlı skor takibini Star.com.tr'den yapabilirsiniz.

28 Ocak 2023 Cumartesi 15:55 - Güncelleme:
Hatayspor - Trabzonspor | CANLI
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Yeni Hatay Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Hatayspor - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetiyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Osman Gökhan Bilir yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Burak Olcar. Müsabaka'nın VAR koltuğunda Serkan Tokat otururken, AVAR'da ise Emre Malok ve Mehmet Emin Tuğral bulunuyor.

Karşılaşmada ilk yarı sona erdi...

HATAYSPOR: 0 - TRABZONSPOR: 1
GOL: 9 Enis Bardhi (Trabzonspor)

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Burak Bekaroğlu, Recep Burak Yılmaz, Adekugbe, Musa, Boudjemaa, Onur Ergün, Lobjanidze, Kaan, Bertuğ

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Djaniny, Gomez

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