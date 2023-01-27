Hatayspor, Trabzonspor maçına hazır

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlı ekip, Yeni Hatay Stadı'nda teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman yaptı.

Basına kapalı olan ve yaklaşık bir saat süren antrenmanda, taktik çalışma gerçekleştirildi.

Takım kadrosuna yeni katılan orta saha oyuncusu Jeremy Dudziak da idmanda yer aldı.

Yeni Hatay Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar 18 resmi maça çıkan Hatayspor, bu karşılaşmalardan 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 17 puanla 16. sırada yer alıyor.