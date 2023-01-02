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Spor

Hatayspor, Ümraniyespor maçına hazır

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Hatayspor'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA2 Ocak 2023 Pazartesi 19:01 - Güncelleme:
Hatayspor, Ümraniyespor maçına hazır
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-beyazlı ekip, İstanbul Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı 1 saat 15 dakika süren antrenmanda futbolcular, ısınma ve dar alanda pas çalışması yaptı.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumunda yarın saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

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