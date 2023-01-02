Hatayspor, Ümraniyespor maçına hazır

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-beyazlı ekip, İstanbul Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.
Basına kapalı 1 saat 15 dakika süren antrenmanda futbolcular, ısınma ve dar alanda pas çalışması yaptı.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumunda yarın saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.