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Spor

Hatayspor, yarın Başakşehir deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Hatayspor deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak. Hakem Burak Şeker'in yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

AA9 Aralık 2023 Cumartesi 09:34 - Güncelleme:
Hatayspor, yarın Başakşehir deplasmanında
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetecek.

Ligde oynadığı 14 maçta 18 puan toplayan ve haftaya 10. sırada giren Hatay ekibi, rakibi karşısında deplasmanda galibiyet arayacak.

Hatayspor'da sakatlığı bulunan Mehdi Boudjemaa karşılaşmada forma giyemeyecek, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen ceza nedeniyle teknik direktör Volkan Demirel de soyunma odasına ve yedek kulübesine giremeyecek.

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