İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2022 Salı / 7 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hatayspor, Yassine Benzia'yı kadrosuna kattı
Spor

Hatayspor, Yassine Benzia'yı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Dijon'da forma giyen 27 yaşındaki Yassine Benzia'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

AA8 Şubat 2022 Salı 21:42 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 21:42
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Fransa'nın Dijon takımında forma giyen 27 yaşındaki Yassine Benzia'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Dijon forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Yassine Benzia'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yassine Benzia, yarın Hatay'a gelecektir. Yassine Benzia'ya armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Benzia, 2018-2019 sezonunun başında Fransa'nın Lille takımından kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sezonun ilk yarısında beklenen performansı sergileyemeyen Cezayirli orta saha oyuncusunun ismi, ikinci yarı için Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen 28 kişilik kadroya yazılmamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.