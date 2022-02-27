Hatayspor, Yeni Malatyaspor'u farklı yendi

27 Şubat 2022 Pazar 18:05 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 18:18

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Hatayspor'un 5-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Yassine Benzia, 21, 34 ve 83. dakikalarda Ayoub El Kaabi ile 89. dakikada Saint-Loius kaydetti. Yeni Malatyaspor'un sayıları ise 70. (p) ve 80. dakikalarda Nouha Dicko'dan geldi.

Bu sonucun ardından son 3 maçta 2. galibiyetini alan Hatayspor, 42 puanla 8. sırada yer buldu. Ligde 17 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 17 puanla son sırada yer aldı.

Atakaş Hatayspor, gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor ise Adana Demirspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında, Sadık Baş'ın ceza sahasına yaptığı ortada El Kaabi şutunu çekti. Savunma topu uzaklaştırdı.

14. dakikada Hatayspor'un atağında, ceza sahası içine yapılan ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği top, Benzia'nın önünde kaldı. Benzia'nın sert şutunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

17. dakikada Buğra Çağıran'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak, kaleci Munir'den döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

21. dakikada Hatayspor öne geçti. Ev sahibi ekibin sol kanattan geliştirdiği atakta Sadık Baş'ın ortasında kale önünde topu göğsüyle indiren El Kaabi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

25. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışından hafif sol çaprazdan kazanılan serbest atışta topun başına geçen Benzia'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

34. dakikada Hatayspor skoru 3-0'a taşıdı. Yeni Malatyaspor savunmasının geri pasında topu kapan Sadık Baş'ın kale önüne gönderdiği meşin yuvarlağı El Kaabi kontrol etti. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Hatayspor'un 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

54'üncü dakikada Atakaş Hatayspor'da Sadık Baş, Adekugbe'nin pasını ceza sahası sol çaprazda kontrol etti ve sağına doğru çekerek şutu gönderdi, top yakın direk dibinden az farkla auta gitti.

68'inci dakikada Yeni Malatyaspor'da Karim Hafes, sol çaprazda ceza sahasının önünden şutunu çekti, Atakaş Hatayspor'da Kamil Ahmet Çörekçi'in ceza sahasında müdahalesi sonrası top dışarıya gitti. Sonrasında yapılan VAR incelemesi ile Kamil Ahmet'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle sarı kart gördü ve maçın hakemi Çağdaş Altay, Yeni Malatyaspor'a lehine penaltı kararı verdi.

70'inci dakikada Yeni Malatyaspor'da kazanılan penaltıda topun başında geçen Dicko, kalecinin ortasına sert vurdu, kaleci sağına doğru vurdu ve top ağlarla buluştu: 3-1

80'inci dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında orta sahadan atılan uzun pasta savunma arkasına sarkan Dicko, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve soluna doğru çekerek kaleciyi geçti. Dicko, boş kalan kaleye doğru yerden gönderdi ve fark bire indi: 3-2

84'üncü dakikada gelişen ev sahibi takım Atakaş Hatayspor atağında, Lobjanidze, Boudjemaa'nun ara pasını ceza sahası sağ çaprazda kontrol etti ve içeriye çevirdi. Topu önünde bulan El Kaabi altı pas içinde ayak koyarak topu ağlara gönderdi: 4-2

88'inci dakikada Atakaş Hatayspor'da sol kanatta savunma arkasına sarkan El Kaabi, ceza sahasına girer girmez yerden uzak direğe doğru gönderdi, bomboş kalan Saint-Louis tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 5-2

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor kendi saha ve seyircisi önünde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-2 mağlup etti.

STAT: Yeni Hatay

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral

ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir- Sackey (Dk.90+2 Eren Fansa), Falette, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Onur Ergün, Ruben Ribeiro (Dk.67 Boudjemaa), Sadık Baş (Dk.81 Selimcan Temel), Benzia (Dk.67 Saint-Luis) , El Kaabi, Diouf (Dk.81 Lobjanidze)

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir (Dk.46 Ahmet Türkaslan) - Barış Başdaş, Campi, Haddadi, Zeffane, Karim Hafes, İbrahim Ndong (Dk.46 Hagi Osman), Rahman Buğra Çağıran (Dk.88 Donsah), Azubuike, Mustafa Eskihellaç (Dk.88 Mert Altıntaş), Dicko.

GOLLER: Dk. 21, Dk 34, Dk. 84 El Kaabi, Dk. 25 Benzia, Dk. 89 Saint-Louis (Atakaş Hatayspor), Dk. 70 (P) ve Dk. 80 Dicko (Yeni Malatyaspor)

SARI KART: Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor)