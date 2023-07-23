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Spor

Hatayspor yeni sezona tam gaz hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunun hazırlıklarına Düzce'de devam eden Hatayspor, bu akşam yaptığı antrenmanı basına açık bir şekilde gerçekleştirdi.

IHA23 Temmuz 2023 Pazar 18:48 - Güncelleme:
Hatayspor yeni sezona tam gaz hazırlanıyor
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Yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam eden Hatayspor, akşam antrenmanını basına açık gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig takımlarından A.Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası'nda sürdürüyor. Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenmanda hava topu mücadelesi, ısınma hareketleri ve karşılıklı paslaşmalar yapıldı. 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanın kalan kısmında futbolcular tek kala maç yaparken, kaleciler ayrı çalıştı. Yeni sezon öncesi Hatayspor, yarın saat 16.00'da Fatih Karagümrük takımı ile Topuk Yaylasında hazırlık maçı yapacak.

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