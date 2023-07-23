Hatayspor yeni sezona tam gaz hazırlanıyor

Yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam eden Hatayspor, akşam antrenmanını basına açık gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig takımlarından A.Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası'nda sürdürüyor. Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenmanda hava topu mücadelesi, ısınma hareketleri ve karşılıklı paslaşmalar yapıldı. 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanın kalan kısmında futbolcular tek kala maç yaparken, kaleciler ayrı çalıştı. Yeni sezon öncesi Hatayspor, yarın saat 16.00'da Fatih Karagümrük takımı ile Topuk Yaylasında hazırlık maçı yapacak.