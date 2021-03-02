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Spor

Hatayspor'a Boupendza'dan kötü haber

Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak Atakaş Hatayspor'da, sağ el bileğinde çatlak oluşan Aaron Boupendza forma giyemeyecek.

AA02 Mart 2021 Salı 09:51 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 09:51
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Ligde oynadığı 26 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hatayspor 45 puanla 5. sırada yer alıyor.

Bordo-beyazlı ekipte kart cezalısı bulunmazken, sağ el bileğinde çatlak oluşan Aaron Boupendza yarınki maçta takımdaki yerini alamayacak.

Atakaş Hatayspor, bugün özel uçakla Sivas'a gidecek.

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