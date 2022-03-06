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Spor

Hatayspor'da 3 eksik

Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak Hatayspor'da Burak Can Çamoğlu, Kamil Ahmet Çörekçi ve Fatih Kurucuk forma giyemeyecek.

AA6 Mart 2022 Pazar 09:22 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 09:22
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik, 11 yenilgi sonucunda 42 puan toplayan ve 8. sırada yer alan Hatayspor, rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Hatay temsilcisinde sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu'nun yanı sıra kart cezalısı Kamil Ahmet Çörekçi ile 5 maç men cezası bulunan Fatih Kurucuk, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Atakaş Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kara yoluyla Gaziantep'e gidecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan karşılaşmayı Hatayspor 2-1 kazanmıştı.

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