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Spor

Hatayspor'da 6-0 üzüntüsü

Süper Lig'in ilk üç haftasında 'yenilmezlik ve gol yememe' serisi yakalayan Hatayspor, Alanyaspor deplasmanında aldığı 6-0'lık yenilginin şokunu yaşıyor.

AA05 Ekim 2020 Pazartesi 12:52 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 12:52
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Süper Lig'in 4. haftasında dün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 6-0 mağlup olan Atakaş Hatayspor, ligde ilk yenilgisini aldı.

Bordo- beyazlı takım mutlak puan parolasıyla çıktığı Aytemiz Alanyaspor maçından umduğunu bulamadı.

Ligdeki ilk üç maçta Atakaş Hatayspor, son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 yenmiş, Fenerbahçe maçından 0-0 golsüz ayrılırken Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etmişti.

Hatay temsilcisi dün Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısında 4 ve ikinci yarısında da 2 golü kalesinde görerek ilk yenilgisini aldı.

Alanya deplasmanında ağır bir yenilgi yaşayan bordo-beyazlı ekip, bu sonuçla "yenilmezlik ve gol yememe" serisini kaybetti.

Ligde liderlik koltuğuna oturan Aytemiz Alanyaspor, puanını 10 yükseltirken, Atakaş Hatayspor, 7 puanla 7'nci sırada kaldı.

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