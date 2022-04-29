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Spor

Hatayspor'da Adama Traore ve Kamil Ahmet Çörekçi yok

Süper Lig'de yarın Altay'ı ağırlayacak Hatayspor'da, sakatlığı süren Adama Traore ve Kamil Ahmet Çörekçi forma giyemeyecek.

AA29 Nisan 2022 Cuma 10:07 - Güncelleme:
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın Altay'ı konuk edecek.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik, 13 yenilgi sonucunda 49 puan toplayan ve 10. sırada yer alan Hatayspor, İzmir temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.

Hatay temsilcisinde sakatlığı süren Adama Traore ve Kamil Ahmet Çörekçi karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Hatayspor 2-1 kazanmıştı.

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