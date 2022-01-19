Hatayspor'da Alanyaspor maçı öncesi 4 eksik

AA 19 Ocak 2022 Çarşamba 10:15 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 10:15

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 17.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayıp, 35 puan topladı.

Hatayspor'da kart cezalısı oyuncu bulunmazken, sakatlığı devam eden Burak Can Çamoğlu'nun yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımları için mücadele eden Munir Mohand Mohamedi, Ayoub El Kaabi ve Adama Traore Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Atakaş Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın kentteki hazırlıklarını tamamlayıp, özel uçakla Alanya'ya gidecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Hatayspor 5-0 kazanmıştı.