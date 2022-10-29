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Spor

Hatayspor'da Ankaragücü maçı öncesi 4 eksik

Spor Toto Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Hatayspor'da, sakatlığı süren Kevin Soni ve Christian Atsu'nun yanı sıra kart cezalısı Kamil Ahmet Çörekçi ve Simon Falette de maçta forma giyemeyecek.

AA29 Ekim 2022 Cumartesi 10:00 - Güncelleme:
Hatayspor'da Ankaragücü maçı öncesi 4 eksik
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Eryaman Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayacak maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Süper Lig'de geçen hafta sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Hatayspor, çıkışını sürdürmek için Ankara ekibi karşısında galibiyet arayacak.

Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Kevin Soni ve Christian Atsu'nun yanı sıra kart cezalısı Kamil Ahmet Çörekçi ve Simon Falette de maçta forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan Hatayspor, hava yoluyla Ankara'ya gidecek.

Ligde oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgiyle 10 puan toplayan bordo-beyazlı ekip, 15. sırada yer alıyor.

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