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Spor

Hatayspor'da Diouf ve Sackey yok

Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Hatayspor'da, kart cezalısı Mame Diouf ile sakatlığı bulunan Isaac Sackey forma giyemeyecek.

AA2 Ekim 2021 Cumartesi 09:59 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 09:59
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Ligde 7 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan bordo-beyazlılar, 13 puanla 6. sırada bulunuyor.

Yeni Malatyaspor ise 7 maçta 2 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 6 puanla 17. sırada yer alıyor.

Hatayspor'da kart cezalısı Mame Diouf ile sakatlığı bulunan Isaac Sackey, takımda yer alamayacak.

Tedavisi tamamlanan Onur Ergün ile Simon Falette'nin oynayıp oynayamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

Atakaş Hatayspor bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak uçakla Malatya'ya gidecek.

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