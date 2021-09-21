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Spor

Hatayspor'da Falette'nin durumu maç saatinde belli olacak

Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak Hatayspor'da, sakatlığı bulunan Simon Falette'nin oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

AA21 Eylül 2021 Salı 10:33 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 10:34
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Ligde geride kalan 5 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan toplayan bordo-beyazlı ekip, puan cetvelinde 4. sırada yer alıyor.

Göztepe ise 5 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 5 puan ile ligin 12. sırasında bulunuyor.

Hatayspor'da sakatlığı bulunan Simon Falette'nin ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

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