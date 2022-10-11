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Spor

Hatayspor'da Fatih Karagümrük mesaisi devam ediyor

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Hatayspor'da maçın hazırlıkları sürdü.

AA11 Ekim 2022 Salı 18:32 - Güncelleme:
Hatayspor'da Fatih Karagümrük mesaisi devam ediyor
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda yapacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde antrenman yaptı. Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından şut ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı idman 1 saat 20 dakika sürdü.

Hatayspor'un geçtiğimiz haftalarda aldığı sonuçlar:

1. HAFTA: Trabzonspor 1-0 Hatayspor

2. HAFTA: Hatayspor 1-2 Gaziantep FK

3. HAFTA: Kasımpaşa 1-0 Hatayspor

4. HAFTA: Hatayspor 1-0 Adana Demirspor

5. HAFTA: Konyaspor 1-0 Hatayspor

6. HAFTA: Hatayspor 0-4 Kayserispor

7. HAFTA: Sivasspor 1-2 Hatayspor

8. HAFTA: Hatayspor 1-0 Alanyaspor

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