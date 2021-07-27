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Spor

Hatayspor'da Fatih Kuruçuk 1,5 ay yok

Sezon başı kampında sakatlanan Hatayspor'un yeni transferi Fatih Kuruçuk'un 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

AA27 Temmuz 2021 Salı 16:11 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 16:11
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Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un savunma oyuncusu Fatih Kuruçuk'un sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fatih'in sezon başı kampında sakatlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuz Fatih Kuruçuk'un yapılan MR tetkiki ve muayenesi sonucunda sağ diz iç yan bağlarında gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanmış olup ortalama 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülmüştür." ifadesine yer verildi.

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