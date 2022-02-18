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Spor

Hatayspor'da Fenerbahçe maçı mesaisi devam ediyor

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacak olan Hatayspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA18 Şubat 2022 Cuma 18:23 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 18:23
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından pas, 5'e 2 top kapma, dar alan, şut, taktik ve hava topu çalışıldı.

Bordo-beyazlı takım, yarın yapacağı idmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek.

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