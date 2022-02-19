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Spor

Hatayspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Simon Falette belirsizliği

Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Hatayspor'da, sakatlığı bulunan Simon Falette'nin durumu maç saatinde belli olacak.

AA19 Şubat 2022 Cumartesi 10:27 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 10:27
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla 7. sırada bulunuyor.

Ligde Fenerbahçe'ye karşı henüz galibiyeti bulunmayan Hatayspor, rakibi karşısında ilk 3 puanını arayacak.

Hatay temsilcisinde sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu'nun yanı sıra 5 maç men cezası bulunan Fatih Kurucuk, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Simon Falette'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Atakaş Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşma için kentteki hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla İstanbul'a gidecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı.

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