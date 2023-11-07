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Spor

Hatayspor'da Galatasaray mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Atakaş Hatayspor bu maçın hazırlıklarına başladı. Akdeniz ekibinin bugün yaptığı antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

AA7 Kasım 2023 Salı 20:32 - Güncelleme:
Hatayspor'da Galatasaray mesaisi başladı
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına Mersin'in Erdemli ilçesinde başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Erdemli Belediyesi Çim Saha Tesisleri'nde gerçekleşti. Futbolcuların dar alan çalışması yaptığı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Hatayspor, 11 Kasım Cumartesi saat 19.00'da Mersin Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacak.

Bu arada, Hatay ekibinin, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan tesise yerleştiği, antrenmanlarını ise bir süre Erdemli Belediyesi Çim Saha Tesisleri'nde gerçekleştireceği bildirildi.

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