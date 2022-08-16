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Spor

Hatayspor'da Gaziantep FK maçı mesaisi sürdü

Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Hatayspor'da maçın hazırlıkları devam etti.

AA16 Ağustos 2022 Salı 20:55 - Güncelleme:
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü sahasında yapacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Basına kapalı idmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas, dar alan ve taktik çalıştı.

İlk haftayı bay geçen, geçen hafta da Trabzonspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Hatayspor, ligde henüz puanla tanışamadı.

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