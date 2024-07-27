İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2024 Cumartesi / 21 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9949
  • EURO
    35,8195
  • ALTIN
    2529.05
  • BIST100
    10891.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hatayspor'da gençlerin hedefi: A Milli Takım
Spor

Hatayspor'da gençlerin hedefi: A Milli Takım

Hatayspor'un genç yıldızları Ali Yıldız ve Emir Dadük gelecek hedeflerinden bahsetti. İki genç yetenek de ileri de A Milli Takım formasını terletmek istediklerini söyledi.

AA27 Temmuz 2024 Cumartesi 11:46 - Güncelleme:
Hatayspor'da gençlerin hedefi: A Milli Takım
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un genç oyuncuları Emir Dadük ve Ali Yıldız, "oynayıp" kendilerini göstermek istiyor.

Bordo-beyazlı kulübün genç oyuncularından kaleci Emir Dadük ve forvet Ali Yıldız, Erzurum Palandöken'deki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki takımla sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Takımın 17 yaşındaki forveti Ali Yıldız ve 16 yaşındaki Emir Dadük, kamp ve sezondaki antrenmanlarda kendilerini geliştirerek A kadroda yer almak için ter döküyor.

Kaleci Emir Dadük, AA muhabirine, A takımla birlikte ilk defa kampa geldiğini söyledi.

Kampta iyi çalıştıklarını anlatan Emir, "Geçen seneden beri A takımda idmanlara çıkıyorum. Bir hazırlık maçı da oynadım. Depremden sonra çok kötü zamanlar geçirdim ama sonrasında futbolda ilerlediğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

A takımda yer almanın çok gurur verici olduğunu dile getiren Emir, şöyle devam etti:

"Buranın altyapısından yetişip A takıma kadar çıktım. İleride kulübüme iyi para kazandırıp transfer olabilirim. Gelişimim açısından oynamayı çok istiyorum. Milli takım da öyle. Şu an 16 yaş altı milli takımda oynuyorum. Daha hedeflerim var. A milliye kadar yani en üst seviyeye çıkabilmek için sahada en iyisini vererek çalışıyoruz."

"ASIL HEDEFİM A MİLLİ TAKIM VE AVRUPA"

Genç forvet Ali Yıldız, iyi çalıştığını, kampın kendisini geliştirmesi açısından önemli olduğunu anlattı.

"Asıl hedefim A Milli takım ve Avrupa'da oynamak." diyen Ali, şu değerlendirmeyi yaptı:

"O yüzden kendimi geliştirmem lazım. Bu sezon da kendimi gösterip hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Süre alıp hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum. İnşallah bu sezon kendimi göstereceğim."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.