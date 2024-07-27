Hatayspor'da gençlerin hedefi: A Milli Takım

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un genç oyuncuları Emir Dadük ve Ali Yıldız, "oynayıp" kendilerini göstermek istiyor.



Bordo-beyazlı kulübün genç oyuncularından kaleci Emir Dadük ve forvet Ali Yıldız, Erzurum Palandöken'deki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki takımla sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Takımın 17 yaşındaki forveti Ali Yıldız ve 16 yaşındaki Emir Dadük, kamp ve sezondaki antrenmanlarda kendilerini geliştirerek A kadroda yer almak için ter döküyor.

Kaleci Emir Dadük, AA muhabirine, A takımla birlikte ilk defa kampa geldiğini söyledi.

Kampta iyi çalıştıklarını anlatan Emir, "Geçen seneden beri A takımda idmanlara çıkıyorum. Bir hazırlık maçı da oynadım. Depremden sonra çok kötü zamanlar geçirdim ama sonrasında futbolda ilerlediğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



A takımda yer almanın çok gurur verici olduğunu dile getiren Emir, şöyle devam etti:



"Buranın altyapısından yetişip A takıma kadar çıktım. İleride kulübüme iyi para kazandırıp transfer olabilirim. Gelişimim açısından oynamayı çok istiyorum. Milli takım da öyle. Şu an 16 yaş altı milli takımda oynuyorum. Daha hedeflerim var. A milliye kadar yani en üst seviyeye çıkabilmek için sahada en iyisini vererek çalışıyoruz."

"ASIL HEDEFİM A MİLLİ TAKIM VE AVRUPA"



Genç forvet Ali Yıldız, iyi çalıştığını, kampın kendisini geliştirmesi açısından önemli olduğunu anlattı.

"Asıl hedefim A Milli takım ve Avrupa'da oynamak." diyen Ali, şu değerlendirmeyi yaptı:



"O yüzden kendimi geliştirmem lazım. Bu sezon da kendimi gösterip hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Süre alıp hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum. İnşallah bu sezon kendimi göstereceğim."