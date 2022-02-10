İSTANBUL 9°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2022 Perşembe / 9 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
Spor

Hatayspor'da Göztepe mesaisi başladı

Hatayspor, Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde evinde Göztepe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

DHA10 Şubat 2022 Perşembe 19:00 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 19:00
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor'da hazırlıklar başladı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, Osman Çalgın Tesisleri'nde yapılan ve yaklaşık 1 saat 45 dakika süren idmanda, Fraport TAV Antalyaspor maçında 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular, yenileme idmanı yaparken, diğer futbolcular da pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-beyazlı ekibin yeni transferi Yassine Benzia da takımla birlikte çalışmalara başladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.