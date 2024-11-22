İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2024 Cuma / 21 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5633
  • EURO
    36,0684
  • ALTIN
    3003.76
  • BIST100
    9427.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Hatayspor'da hedef galibiyet

Süper Lig'in 13. haftasında Hatayspor, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. 10 aydır deplasmanda galibiyet yüzü göremeyen Hatayspor, bu maçla hasretine son vermek istiyor.

22 Kasım 2024 Cuma 14:05 - Güncelleme:
Hatayspor'da hedef galibiyet
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de son deplasman galibiyetini geçen sezon 27 Ocak'ta alan Atakaş Hatayspor, 13. haftada konuk olacağı TÜMOSAN Konyaspor karşısında 3 puan hedefliyor.

Geçen sezon 27 Ocak'ta ligin 23. haftasında Adana Demirspor'a konuk olduğu müsabakadan 1-0 galibiyetle ayrılan Akdeniz ekibi, 3 puan sevinci yaşadığı karşılaşmadan bu yana deplasmanda kazanamıyor.

Bu sezon bay geçtiği hafta nedeniyle 11 müsabakaya çıkan bordo-beyazlılar, 5 deplasmana konuk oldu.

Hatayspor, 4 mağlubiyet yaşadığı dış saha maçlarından 1 de beraberlikle ayrıldı.

Bu süreçte Galatasaray'a 2-1, Onvo Antalyaspor ve Net Global Sivasspor'a 3-2, ikas Eyüpspor'a 2-0 yenilen Akdeniz ekibi, Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Geçen hafta 167 günlük galibiyet hasreti dinmişti

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım'da Mersin'de konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek 167 gün sonra galibiyet hasretini sonlandırmıştı.

Bordo-beyazlılar, Gaziantep FK müsabakası öncesi son galibiyetini geçen sezonun 38. haftasında 26 Mayıs'ta Mersin'de 2-0 mağlup ettiği Çaykur Rizespor karşısında almıştı.

Deplasmandaki 3 puan özlemini de dindirmek isteyen Hatayspor, 24 Kasım Pazar günü ligin 13. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.

Akdeniz ekibi, Konyaspor karşısında galibiyet arayacak.

BAŞKAN MISTIKOĞLU: "İNŞALLAH KONYA'DAN 3 PUANLA DÖNECEĞİZ"

Hatayspor Kulübü Başkanı Levent Mıstıkoğlu, AA muhabirine, Gaziantep FK karşısında alınan galibiyetin uzun zaman sonra takıma moral olduğunu söyledi.

Teknik ekip ve futbolcuların geçen hafta tesis gezisi ve taraftar buluşması kapsamında Hatay'ı ziyaret ettiğini anımsatan Mıstıkoğlu, "Hatay'a gelen futbolcular hangi şehir için oynadıklarını daha iyi gördü. Bu ziyaret onları motive etti. Daha fazla hırslandılar. Kendilerine olan güvenleri arttı." dedi.

Konyaspor maçını "kritik bir viraj" olarak değerlendiren Mıstıkoğlu, şunları kaydetti:

"Aslında depremden sonra bütün maçlarımıza deplasmanda çıkıyor gibiyiz çünkü iç saha maçlarımızı Mersin'de oynuyoruz. Deplasmanda da olsa Mersin'de de olsa bütün maçlarımızdan galibiyet çıkarmanın hesaplarını yapıyoruz. Bu hafta oynayacağımız Konyaspor karşılaşmasından çok umutluyuz. Maçı kazanacağımıza inanıyorum. Takımımız şu an gayet iyi durumda, futbolcularımızın morali çok iyi. İnşallah Konya'dan 3 puanla döneceğiz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.