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Spor

Hatayspor'da İstanbulspor maçı mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Hatayspor'da maçın hazırlıkları devam ediyor.

AA11 Kasım 2022 Cuma 19:19 - Güncelleme:
Hatayspor'da İstanbulspor maçı mesaisi sürüyor
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 13 Kasım Pazar günü İstanbulspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, taktik ve çabukluk çalışması yaptı.

HATAYSPOR'UN VOLKAN DEMİREL İLE PERFORMANSI

Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor, bu sezon şu ana kadar 6 Süper Lig karşılaşmasına çıktı. Akdeniz ekibi, bu karşılaşmalardan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

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