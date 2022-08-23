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Spor

Hatayspor'da Kasımpaşa maçı mesaisi devam etti

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Hatayspor'da maçın hazırlıkları devam etti.

AA23 Ağustos 2022 Salı 20:24 - Güncelleme:
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde 28 Ağustos Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geleceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman yaptı.

Basına kapalı idmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve dar alanda taktik çalıştı.

Spor Toto Süper Lig'de ilk haftayı bay geçen, Trabzonspor ve Gaziantep FK maçlarından da mağlubiyetle ayrılan Hatayspor, henüz puanla tanışamadı.

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