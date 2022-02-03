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Spor

Hatayspor'da Kayserispor maçı öncesi iki eksik

Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak Hatayspor'da, sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu ile kart cezalısı Samuel Adekugbe forma giyemeyecek.

AA3 Şubat 2022 Perşembe 09:29 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 09:29
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Atakaş Hatayspor Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 36 puanla 7. sırada bulunan Hatay temsilcisinde sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu ile kart cezalısı Samuel Adekugbe karşılaşmada forma giyemeyecek.

Atakaş Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın kentteki hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Kayseri'ye gidecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.

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