Hatayspor'da, MKE Ankaragücü mesaisi sürüyor

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 30 Ekim Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasında, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman yaptı. Basına kapalı 1 saat 15 dakika süren antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Takım, yarın sabah yapacağı antrenmanla kentteki hazırlıklarını tamamlayıp, hava yoluyla Ankara'ya hareket edecek.

Hatayspor, son maçında Beşiktaş'ı kendi evinde 1-0 geri düşmesine rağmen Ze Luis ve Kaan Kanak'ın golleri ile 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.