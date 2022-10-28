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Spor

Hatayspor'da, MKE Ankaragücü mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Hatayspor, hazırlıklarını sürdürdü.

AA28 Ekim 2022 Cuma 16:51 - Güncelleme:
Hatayspor'da, MKE Ankaragücü mesaisi sürüyor
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 30 Ekim Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasında, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman yaptı. Basına kapalı 1 saat 15 dakika süren antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Takım, yarın sabah yapacağı antrenmanla kentteki hazırlıklarını tamamlayıp, hava yoluyla Ankara'ya hareket edecek.

Hatayspor, son maçında Beşiktaş'ı kendi evinde 1-0 geri düşmesine rağmen Ze Luis ve Kaan Kanak'ın golleri ile 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

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