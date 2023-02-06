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Spor

Hatayspor'da Murat Bel ve ailesinden sevindiren haber

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde enkaz altında kalan Hatayspor'un atletik performans antrenörü Murat Bel ve ailesinden iyi haber geldi.

6 Şubat 2023 Pazartesi 18:04 - Güncelleme:
Hatayspor'da Murat Bel ve ailesinden sevindiren haber
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Teknik direktör Volkan Demirel'in de yardım çağrısında bulunduğu Hatayspor'da sevindirici haberler gelmeye devam ederken; 4 isim ile kontakt kurulamadı.

Teknik heyetten iki isim enkazdan sağ olarak kurtulduğu bildirildi. Futbolculardan Burak Öksüz enkazdan çıkarıldı, Bertuğ Yıldırım'ın ve Kerim Alıcı'nın da sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Futbolcu Christian Atsu, sportif direktör Taner Savut ve tercüman Emre'ye ise henüz ulaşılamadı.

MURAT BEL'DEN SEVİNDİREN HABER

Kulübün atletik performans antrenörü Murat Bel ve ailesi enkazdan sağ salim çıkarıldı.

Onur Ergün'den hayatta olduğuna dair paylaşım

Onur Ergün de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Durumunun iyi olduğunu ifade eden Onur Ergün, "Arayan, soran herkese teşekkür ederim. Çıkan haber doğru değil. Gayet iyiyim. Şebeke problemi olduğu için telefonlara cevap veremiyorum. Hepimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı

Bertuğ Yıldırım da sosyal medya hesabından sevindirici gelişmeyi paylaştı. Durumunun iyi olduğunu belirten 20 yaşındaki oyuncu, paylaşımında, "Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim, şebeke problemi olduğu için telefonlara cevap veremiyorum. Hepimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

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