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Spor

Hatayspor'da Onur Ergün ve Samuel Adekugbe yok

Spor Toto Süper Lig'de yarın Ümraniyespor'a konuk olacak Hatayspor'da, Onur Ergün ve Samuel Adekugbe forma giyemeyecek.

AA2 Ocak 2023 Pazartesi 09:57 - Güncelleme:
Hatayspor'da Onur Ergün ve Samuel Adekugbe yok
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Ligde çıktığı 15 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlikle 15 puan toplayan ve 16. sırada yer alan Hatayspor, rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Bordo-beyazlı ekipte kart cezalıları Onur Ergün ve Samuel Adekugbe, Ümraniyespor karşısında forma giyemeyecek.

Hatay ekibi, bugün İstanbul Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini bekleyecek.

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