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Spor

Hatayspor'da Selim Ilgaz 6 ay yok

Sivasspor maçında sol diz ön çapraz bağından sakatlanan ve ameliyat edilen Hatayspor'un sağ kanat oyuncusu Selim Ilgaz'ın 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

AA13 Mart 2021 Cumartesi 14:30 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 14:30
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Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda yaptıkları Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Atakaş Hatayspor'un sağ kanat oyuncusu Selim Ilgaz'ın operasyon geçirdiği ve 6-7 ay sonra çalışmalara başlayabileceği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Selim'in özel bir hastanede ameliyat edildiği belirtildi.

Operasyonun başarılı geçtiği kaydedilen açıklamada, "Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Berkin Toker tarafından, sporcumuza sol diz ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve menisküs operasyonu yapıldı. Berkin Toker, başarılı bir operasyon geçiren sporcunun 6-7 ay sonra tekrar çalışmalara başlayabileceğini belirtti." ifadesine yer verildi.

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