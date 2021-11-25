Hatayspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

AA 25 Kasım 2021 Perşembe 19:08 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 19:08

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Ömer Erdoğan, Yeni Hatay Stadı'ndaki antrenmandan önce basın mensuplarına, geçen haftaki 3-1'lik Antalyaspor galibiyetinin hazırlıklarını keyifli hale getirdiğini ancak o maçın geride kaldığını söyledi.



Bu hafta Sivas'ta önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Bana göre ligde bulundukları noktayla uyuşmayan Sivasspor, iyi bir kadroya sahip. Özellikle de ofansif anlamda çok etkili oyuncuları var. Biz hem ofansif oyunculara önlem alıp hem de kendi oyunumuzu sahada sergilemek istiyoruz. Çok mücadele etmemiz, çok koşmamız gereken bir maç olacak." diye konuştu.

Erdoğan, takımda her şeyin olumlu gittiğini, Onur Ergün dışında eksikleri olmadığını ifade etti.



Puan cetvelinde bulundukları noktanın motivasyon açısından önemli olduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:



"Ben oyuncularımla da paylaşıyorum, önemli olan sezon sonu nerede bitirdiğimiz. '5 hafta sonra neredeyiz, 10 hafta sonra neredeyiz?' gibi çok fazla düşünmüyoruz. Şu anı yaşıyoruz. Öyle de olması lazım. Her hafta üzerine koymamız gerekiyor. Çok zorlu maçlar var, kolay değil. Mücadele anlamında rakibimizden hiçbir zaman geriye düşmememiz gerekiyor. Oyuncularıma sürekli bunları iletiyorum. Biz mücadele ettiğimiz sürece ve sahada da istek ile arzumuzun iyi olduğu sürece, zaten kaliteli takımız, iyi de oyunculara, yetenekli oyunculara sahibiz. Fiziksel durumumuz Allah'a çok şükür iyi. Onları zaten yerine getirdikten sonra bundan sonraki maçlarda da iyi sonuçlar alacağımıza eminim."