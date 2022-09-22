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Spor

Hatayspor'da Sivasspor maçı mesaisi devam etti

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Hatayspor'da maçın hazırlıkları devam etti.

AA22 Eylül 2022 Perşembe 18:26 - Güncelleme:
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde 2 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenmanının ilk 20 dakikası basına açık yapıldı.

Antrenman öncesinde teknik direktör Demirel, oyuncularına kısa bir konuşma yaptı.

İdmanda futbolcular ısınmanın ardından pas, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-beyazlılar, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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