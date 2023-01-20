Hatayspor'da Trabzonspor çalışmaları sürüyor

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde bir idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, dar alan ve taktik çalışmaları üzerinde durdu. Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Hatayspor, ligin 20. haftasını bay geçecek.

Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar 18 resmi maça çıkan Hatayspor, bu karşılaşmalardan 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 17 puanla 16. sırada yer alıyor.