Hatayspor'da Ümraniyespor mesaisi devam ediyor

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 3 Ocak Salı günü deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı 1 saat 15 dakika süren antrenmanda futbolcular taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

HATAYSPOR'UN KARNESİ

Hatayspor, bu sezon Süper Lig'de 15 karşılaşmaya çıkarken bu maçlardan 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 15 puanla 16. sırada yer aldı.