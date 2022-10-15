Hatayspor'da Volkan Demirel'e ilk yenilgi eski takımından

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Atakaş Hatayspor'u sahasında 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 36'ncı dakikada Caulker, 45+3'üncü dakikada Borini ve 90+8'inci dakikada penaltıdan Diagne kaydetti. Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 9'a yükseltirken; Volkan Demirel yönetiminde ilk mağlubiyetini alan Hatayspor 7 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

23'üncü dakikada Lobjanidze'nin pasıyla sağ kanattan son çizgiye inen Boudjemaa'nın içeriye çevirdiği Bertuğ buluşamadı. Arkaya açılan topu önünde bulan Kaan Kanak'ın ceza sahası içerisinden sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

26'ncı dakikada Boudjemaa'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Topla ceza sahası içerisinde buluşan Kaan Kanak pasını ceza sahası çizgi üzerindeki Lobjanidze'ye bıraktı. Lobjanidze'nin pasıyla ceza sahası yayının hemen gerisinde buluşan Aabid'in vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp ağlarla buluştu. VAR incelemesinin ardından Kaan ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

35'inci dakikada Jimmy'nin sağ kanattan ceza sahası içerisine yerden çevirdiği topa hareketlenen Borini'nin vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

36'ncı dakikada sol kanatta topla buluşan Frei, sağ kanatta boş pozisyondaki Jimmy'e pasını yolladı Topu kontrol eden Jimmy'nin müsait pozisyonda sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleyi yönelen topu son anda savunma kornere yolladı.

36'ncı dakikada Karagümrük öne geçti. Sol kanattan kazanılan kornerde Caner Erkin ortasını yaptı. Ön direkte iyi yükselen Caulker'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-0.

45+3'üncü dakikada Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunun ardından Caner pasını, ceza sahası içerisindeki Borini'ye verdi. Bu oyuncunun dar açıdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erce'nin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

76'ncı dakikada Hatayspor'un kullandığı köşe vuruşunda Ze Luis'in indirdiği topla ceza sahası dışında buluşan Aabid'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ancak Vranjes pasif ofsaytta olduğundan dolayı VAR incelemesinden sonra gol geçersiz sayıldı.

90+3'üncü dakikada Karagümrük penaltı kazandı. Kouassi'nin pasıyla ceza sahası içerisine hareketlenmek isteyen Ozdoev, Vranjes'in müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+8'inci dakikada Diagne'nin kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Volkan Bayarslan, İbrahim Bozbey, Bilal Gölen

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner Erkin, Jimmy Durmaz (Dk. 90+1 Salih Dursun), Ozdoev, Nicholas (Dk. 75 Adnan Uğur), Kouassi, Borini (Dk. 90+1 Levent Mercan), Kerim Frei (Dk. 75 Diagne)

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Vranjes, Burak Öksüz, Kaan Kanak (Dk. 46 Adekugbe), Onur Ergün, Boudjemaa (Dk. 46 Saint-Louis), Aabid (Dk. 88 Varga), El Kaabi, Lobjanidze (Dk. 63 Atsu), Bertuğ Özgür Yıldırım (Dk. 63 Ze Luis)

Goller: Dk. 36 Caulker, Dk. 45+3 Borini, Dk. 90+6 Diagne (Penaltıdan) (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 11 Jimmy Durmaz, Dk. 38 Nicholas, Dk. 81 Biraschi (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 21 Burak Öksüz, Dk. 81 Onur Ergün (Atakaş Hatayspor)