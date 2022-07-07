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Spor

Hatayspor'da yeni sezon mesaisi sürüyor

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde devam ediyor.

AA7 Temmuz 2022 Perşembe 19:28 - Güncelleme:
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Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp programını sürdüren bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.

Sabah saatlerinde yaklaşık 1,5 saat süren idmanda futbolcular, dar alan ve hücum çalışması yaparken akşam saatlerinde ise ayak tenisi, çabukluk ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla günü tamamladı.

Akdeniz ekibi, yarın yapacağı idmanla sezon başı kampının ilk etabını tamamlayarak kentten ayrılacak.

Ekip, Kurban Bayramı izninin ardından 12 Temmuz Salı günü yine Erzurum'da toplanarak ikinci etap kamp çalışmalarıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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