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Spor

Hatayspor'dan Boupendza için resmi açıklama!

Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, Gabonlu golcü Aaron Boupendza ile ilgili düşüncelerinin olmadığını söyledi. Mıstıkoğlu, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynadıkları Galatasaray karşılaşmasında da hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirtti.

IHA16 Ağustos 2024 Cuma 11:01 - Güncelleme:
Hatayspor'dan Boupendza için resmi açıklama!
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Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynadıkları Galatasaray maçını değerlendirerek, kulübün yürüttüğü transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Hatayspor, Galatasaray karşısında hak etmediği bir mağlubiyet aldı"

Süper Lig'in ilk haftasında Hataspor'un, Galatasay karşısında hak etmediği bir mağlubiyet aldığının altını çizen Başkan Mıstıkoğlu, "Takımımız Galatasaray karşısında çok iyi mücadele etti. Bunu takımı izleyen herkes takdirle karşıladı. Gerçekten yüreklerini ortaya koydular, savaştılar. Hatayspor, Galatasaray karşısında hak etmediği bir mağlubiyet aldı. Oynadığı oyunun karşılığını maalesef alamadı. Takımımızdan memnunuz. Transfer sezonumuz henüz bitmedi, transfere devam ediyoruz. Eksiklerimizi de tamamlayacağız. Hatayspor iyi bir yolda. Daha da iyi bir yolda olacak emin olabilirsiniz" dedi.

"BOUPENDZA İLE İLGİLİ HİÇBİR DÜŞÜNCEMİZ OLMADI"

Levent Mıstıkoğlu, geçmiş dönemde Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Gabonlu golcü Aaron Boupendza ile hiçbir görüşme düşüncelerinin olmadığını belirterek, "Boupendza ile ilgili hiçbir düşüncemiz olmadı. Boupendza'nın sportif ahlak yapısının düzgün olmadığı söyleniyor. Bildiğim kadarıyla başka bir takımla anlaştı. Biz hiçbir şekilde Boupenza'yı Hatayspor'a layık görmüyoruz. 2-3 eksiğimiz daha var. Eksiklerimizi tamamlayınca takım tamamlanmış olacak. Dediğim gibi biz hayali transferler, yüksek ücretli transferler yapmak niyetinde değiliz. Takıma gerçekten yararlı olacak, takımın bütçesine uygun transferler yapmak zorundayız. Mali durumumuz kapsamında en iyi futbolcuları almak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Hatayspor Başkanı
  • Levent Mıstıkoğlu
  • Aaron Boupendza

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