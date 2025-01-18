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Spor

Hatayspor'dan Galatasaray'a Barcelona taktiği

Trendyol Süper Lig'in 20.haftasının açılış maçında deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kalan lider Galatasaray, fileleri 4 kez havalandırdı ama 3'ü ofsayt nedeniyle sayılmadı.

Haber Merkezi18 Ocak 2025 Cumartesi 13:49 - Güncelleme:
Hatayspor'dan Galatasaray'a Barcelona taktiği
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Galatasaray, Hatayspor ağlarına 4 gol gönderdi ama sadece biri sayıldı.

Osimhen, 26. dakikada Yunus Akgün'ün asistinde fileleri havalandırdı ama ofsayta takıldı. 69. dakikada yine Nijeryalı yıldız, Sallai'nin savunmadan seken şutunu tamamladı ancak golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

79. dakikada bu sefer Barış Alper Yılmaz, ofsaytta kaldı. Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasındaki Davinson Sanchez'in, yaptığı kafa vuruşu, arka direkte Barış Alper'in önünde kaldı.

Barış, tek dokunuşla topu ağlara gönderdi ancak pozisyonun ardından ofsayt kararı çıktı.

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