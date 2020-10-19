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Spor

Hatayspor'dan koronavirüs açıklaması

Hatayspor, testleri pozitif çıkan 6 futbolcudan 5'inin testlerinin negatife döndüğünü açıkladı.

19 Ekim 2020 Pazartesi 09:38 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 10:12
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Hatayspor, koronavirüs testleri pozitif çıkan 6 futbolcudan 5’inin yeni testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Bordo beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"9 Ekim ve sonrasında yapılan Covid-19 testlerinde, sonuçları pozitif çıkan 6 futbolcumuzdan 5’inin test sonucu negatife dönmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Hatay temsilcisinde geçen hafta 17 futbolcunun yanı sıra teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaşanan gelişme sonrasında 18 Ekim Pazar günü Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlaması gereken Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasını ertelemişti.

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