Hatayspor'dan koronavirüs açıklaması

Hatayspor, koronavirüs testleri pozitif çıkan 6 futbolcudan 5’inin yeni testlerinin negatif çıktığını duyurdu.
Bordo beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"9 Ekim ve sonrasında yapılan Covid-19 testlerinde, sonuçları pozitif çıkan 6 futbolcumuzdan 5’inin test sonucu negatife dönmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Hatay temsilcisinde geçen hafta 17 futbolcunun yanı sıra teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaşanan gelişme sonrasında 18 Ekim Pazar günü Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlaması gereken Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasını ertelemişti.