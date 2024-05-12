Hatayspor'dan kritik 3 puan!

Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'ndaki maçı Hatayspor 2-1'lik skorla kazandı.

Hatayspor, 71'de Görkem Sağlam ile öne geçti. Ankaragücü bu gole 85. dakikada Federico Macheda ile karşılık verdi. Hatayspor, 90'da Renat Dadashov'un attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Hatayspor 37 puana yükseldi. Ankaragücü, 39 puanda kaldı.

Hatayspor, gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Ankaragücü, sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.