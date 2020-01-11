11.01.2020 11:47 - Güncelleme: 11.01.2020 11:47

TFF 1. Lig lideri Hatayspor, Süper Lig´de 4 sezondur Kasımpaşa forması giyen aynı zamanda Bulgaristan milli takımının da formasını terleten başarılı sağ bek oyuncusu Strahil Popov ile 2,5 yıllığına anlaştı. Bordo beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonlarda Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen, aynı zamanda Bulgaristan Milli Takımı futbolcusu, başarılı sağ bek Strahil Popov, kendisini 2,5 yıllığına bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. Strahil Popov konakladığımız otele giriş yaparak takımımıza katıldı" ifadelerine yer verildi.