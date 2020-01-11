İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8778
  • EURO
    6,5392
  • ALTIN
    293.536
  • BIST100
    118664
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hatayspor, Strahil Popov'u kadrosuna kattı
Spor

Hatayspor, Strahil Popov'u kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen Popov´u transfer etti.

11.01.2020  11:47 - Güncelleme: 11.01.2020  11:47

TFF 1. Lig lideri Hatayspor, Süper Lig´de 4 sezondur Kasımpaşa forması giyen aynı zamanda Bulgaristan milli takımının da formasını terleten başarılı sağ bek oyuncusu Strahil Popov ile 2,5 yıllığına anlaştı. Bordo beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonlarda Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen, aynı zamanda Bulgaristan Milli Takımı futbolcusu, başarılı sağ bek Strahil Popov, kendisini 2,5 yıllığına bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. Strahil Popov konakladığımız otele giriş yaparak takımımıza katıldı" ifadelerine yer verildi.

Selçuk Bayraktar Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı'nın yeni test görüntülerini paylaştı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Libya Hafter güçlerine cehennem olacak
Libya Hafter güçlerine cehennem olacak

Libya Hafter güçlerine cehennem olacak

'Futbol oynamak için uğraşan bir takıma geldim'
'Futbol oynamak için uğraşan bir takıma geldim'

'Futbol oynamak için uğraşan bir takıma geldim'

İran itiraf etti: Yanlışlıkla düşürdük!
İran itiraf etti: Yanlışlıkla düşürdük!

İran itiraf etti: Yanlışlıkla düşürdük!

2020'nin ilk uçuşu tamam
2020'nin ilk uçuşu tamam

2020'nin ilk uçuşu tamam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.